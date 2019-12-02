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Лопырева и Булатов устроили двойное свидание с Нюшей и Сивовым

Виктория провела уикенд в компании возлюбленного и друзей семьи.

Лопырева и Булатов устроили двойное свидание с Нюшей и Сивовым
Нюша и Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Виктория Лопырева вместе с бизнесменом Игорем Булатовым прилетела в Москву. Ранее в одном из интервью модель рассказала о том, что с появлением общего ребенка — сына Марка Лео — они с возлюбленным все также стараются находить время для романтических вечеров наедине и поездок за границу. По словам девушки, ей нравится устраивать маленькие сюрпризы любимому мужчине, в тайне от него организовывая совместные каникулы.

Этой осенью Виктория ездила с Булатовым в Турцию. А уже в декабре пара решила наведаться в Россию. По прибытии Лопырева пригласила близкую подругу Нюшу и ее мужа Игоря Сивова в один из столичных ресторанов. На встречу с друзьями семьи модель пришла в компании Булатова, устроив тем самым двойное свидание. Позже в Instagram Виктория опубликовала свежее фото с певицей и ее избранником. Примечательно, что Булатов и Сивов смогли найти общие темы для разговора. Мужчины сдружились благодаря своим вторым половинкам. Вика и Нюша поддерживают общение даже на расстоянии. А когда у девушек появляется подобная возможность, они организовывают встречи в кафе или ресторане.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева с Игорем Булатовым увиделась с Нюшей и ее мужем (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Напомним, что дочка Нюши старше сына Лопыревой на три месяца. Артистка родила первенца в ноябре, малышке уже исполнился годик. Во время беременности возлюбленная Игоря Сивова находилась в Майами. Будущая мамочка захотела рожать в Штатах. Там же обосновалась и ее подруга. Лопырева старалась навещать Нюшу, обсуждая с певицей будущего малыша. Первые недели декрета артистка провела в Америке, а когда ее дочка немного окрепла, семейство вернулось в Москву.

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Лопырева и Булатов устроили двойное свидание с Нюшей и Сивовым
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