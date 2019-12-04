ЗВЕЗДЫ

Фото из ЗАГСа: Лопырева в белом мини-платье позировала с новоиспеченным мужем

В конце ноября модель расписалась со своим избранником и отпраздновала это событие в тесном семейном кругу.

Фото из ЗАГСа: Лопырева в белом мини-платье позировала с новоиспеченным мужем
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com/

Виктория Лопырева год назад перестала скрывать свой роман с бизнесменом Игорем Булатовым. Тогда она уже ждала от него ребенка. Так как на тот момент избранник модели только разводился с женой Татой Карапетян, это вызвало много шумихи в обществе. Однако блондинка стойко пережила критику и в феврале родила сына Марка Лео. Как оказалось, еще летом в день рождения модели возлюбленный сделал ей предложение.

На днях Виктория стала готовиться к свадьбе, но оказалось, что влюбленные уже расписались в ЗАГСе. Об этом она официально объявила в YouTube-канале «Ходят слухи». По словам девушки, она не хотела привлекать к себе внимание в такой день, поэтому все прошло в тесном семейном кругу без папарацци и журналистов. Они расписались в Грибоедовском дворце бракосочетания, а потом отметили это событие с родными в ресторане.

В Сети вскоре появились первые фото с торжественного мероприятия, которое состоялось в конце ноября. На фото Лопырева в белом мини-платье с кружевными рукавами вышагивает по ЗАГСу под руку с новоиспеченным мужем, облаченным в классический костюм. Невеста предпочла козырнуть своими длинными и стройными ногами. В руках она держала белоснежный букет пионов, а ее образ завершили туфли-лодочки. Для фото молодожены демонстрировали обручальные кольца и даже целовались.

А в ресторане Булатов сел за пианино и вместе со своей супругой спел трогательную песню. Виктория признавалась в интервью, что столько раз была ведущей на свадьбах, что давно приметила, что будет делать на собственном торжестве, а что нет. Так, она отказалась от ведущего и первые два часа сама развлекала гостей. К слову, в скором будущем модель устроит уже пышную свадьбу, на которую пригласит своих друзей даже из дальних уголков планеты.

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Виктория ЛопыреваЗвездные свадьбыЗвездный стильИгорь Булатов
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Фото из ЗАГСа: Лопырева в белом мини-платье позировала с новоиспеченным мужем
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