«Доходило до прямых угроз ребенку»: Лопырева открыла подробности жуткой травли

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года долгое время подвергалась жестокому буллингу во время беременности. Виной этому послужил ее роман с бизнесменом Игорем Булатовым.

По словам фотомодели Виктории Лопыревой, люди из прежнего окружения ее супруга ни на секунду не прекращали попытки испортить репутацию влюбленных и дискредитировать их. Доходило до того, что угрозы сыпались в адрес еще не рожденного малыша ведущей.

«Доходило до прямых угроз ребенку. Опуститься до такого способны только негодяи», — высказалась знаменитость в беседе с корреспондентом COSMOPOLITAN.

Светская львица утверждает, что вся появившаяся информация про Игоря — наглая ложь. Бывшая жена Булатова не была подругой Лопыревой. Денег у экс-супруги Игорь тоже не забирал и уж тем более не отказывался от детей.

И если Виктория привыкла к сплетням, то для ее избранника это стало неожиданностью. Ведь он никогда до этого не был связан с медийной сферой.