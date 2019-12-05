«Сезоном весна-лето 2020 правит дух 70-х!»: возлюбленная Петросяна обрисовала модные тенденции

Тридцатилетняя возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая, как известно, слывет известной модницей, обрисовала в Instagram модные тенденции, которые будут в предстоящем сезоне.
«Сезоном весна-лето 2020 правит дух 70-х! И это круто! Оверсайз, прямые джинсы (никакого рванья или скинни), брюки-бананы, острые воротники на идеальных рубашках, платья в рюшах, горох диаметром в пятирублевую монету, туфли с прямоугольными носами, авоськи, сумки-ведра», — заявила Татьяна Брухунова.
Она уверена, что предстоящая весна будет яркой и женственной. Впрочем, как она отметила, так происходит из года в год, поэтому удивляться в общем-то не стоит.
Кроме того, она сказала, что свои средства нужно вкладывать в знания. Только так можно развиваться. Сама она дважды в год ходит на мастер-классы, которые организует ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Татьяна считает, что в нашей стране она самый грамотный специалист в области моды. Кстати, некоторые мастер-классы Брухунова прослушала уже не по одному разу. Муза Петросяна считает, что в вопросах моды надо учиться у лучших.