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«Я самостоятельный человек»: Брухунова отказалась считать себя «довеском» к Петросяну

Молодая супруга юмориста оставила очередной гневный пост в социальных сетях, назвав представителей СМИ стервятниками.

«Я самостоятельный человек»: Брухунова отказалась считать себя «довеском» к Петросяну
Брухунова не считает себя "довеском" к мужу/https://www.instagram.com/bruhunova/

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова в Instagram оставила гневный пост в адрес своих недоброжелателей. Она отметила, что хочет закрыть «богадельню», которая царила последние трое суток на ее страничке.

Брухунова отметила, что ее не нужно жалеть. У нее в жизни много прекрасных и радостных событий. На свою судьбу она не жалуется.

«Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему», — заметила она.

Кроме того, молодая жена Евгения Петросяна попросила представителей СМИ не лезть в ее личную жизнь. Журналистов она считает стервятниками. На ее страничке в Instagram не появится личных фотографий. Также она попросила представителей СМИ навсегда вычеркнуть ее номер, как она выразилась, из своих анналов.

Напомним, что несколько дней назад Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали мужем и женой. Они счастливы уже больше года и сейчас решили скрепить свой союз подписями.

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«Я самостоятельный человек»: Брухунова отказалась считать себя «довеском» к Петросяну
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