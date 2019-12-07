На стиле: Нетребко в перчатках и оранжевом боа посетила показ в Милане

Анна Нетребко не перестает удивлять поклонников своими яркими образами. Как известно, оперная дива является модницей. Ее чувством стиля восхищается даже историк моды Александр Васильев. Певица любит носить кокетливые шляпки, броские наряды и вечерние платья. Она обладает пышной фигурой, но в этом году заметно постройнела, как и ее муж Юсиф Эйвазов.

Недавно Анна предстала в необычном пуховике с узором и лосинами в том же стиле. Стильный зимний наряд впечатлил многих фанатов. А накануне оперная дива посетила показ Аlta Moda от Dolce& Gabbana. Для появления на публике она выбрала черное платье с закрытыми рукавами, которое дополнила перчатками и оранжевым боа из перьев. Волосы звезда собрала в хвост, чтобы показать длинные сережки. Солнечные очки завершили образ.

Компанию Нетребко составила ее родная сестра Наташа. Девушка тоже предпочла черное платье, но с принтом в виде алых цветов и с глубоким декольте. А макияж с акцентом на губах смотрелся очень гармонично с нарядом. Они не только насладились шоу, но и пообщались с дизайнерами. «Мне даже удалось познакомиться с Доменико и Стефано — великолепными дизайнерами Дольче Габбана!», — призналась оперная дива.

А вот некоторые поклонники пришли в восторг от образа не только Анны, но и ее сестры. «Вы такие красавицы, потрясающие», «Стильные и модные!», «Красотки сестренки», «Ох, Анна, во всех одеждах вы хороша!», «С ума сойти от такой красоты!», «Вы лучшая модель», — написали пользователи Сети.