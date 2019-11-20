ЗВЕЗДЫ

«У мальчика отличные данные»: сын Нетребко задорно спел песню «Акуна матата»

Певица разместила в Сети забавное видео, где ее наследник поет. Педагог по вокалу Александра Головченко дала оценку этому выступлению.

«У мальчика отличные данные»: сын Нетребко задорно спел песню «Акуна матата»
Анна Нетребко с сыном Тьяго. фото: globallookpress.com

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступает на лучших сценах и всегда собирает полные залы. Недавно артистка вернулась в Россию. Она выступила на сцене Кремлевского дворца вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым, тенором. Впервые продемонстрировал свои вокальные данные и сразу перед большой аудиторией сын певицы Тьяго, которому только 11 лет.

Наследник Нетребко выглядел уверенно и без доли волнения исполнил свою партию. Рядом с ним находился Юсиф, который оделся  в одном стиле с юным певцом и обнимал его, как родного сына. Позже Анна поздравила мальчика с дебютом в соцсети. Она призналась, что это был экспромт. На самом деле, Тьяго тяготеет к техническим специальностям и артистом становится на собирается. Но петь, по всей видимости, ему понравилось.

Вскоре Нетребко поделилась видео, на котором ее наследник задорно поет на английском языке песенку из «Короля Льва» — «Акуна матата». Харизматичный мальчик покорил коллег своей мамы и простых пользователей Сети. «Какой молодец! Занимается пением? Такие нотки в голосе, прям ух», — поинтересовалась поклонница. «Нет, не занимается и артистом быть не хочет, слава Богу», — не стала скрывать радости оперная дива.

Зато Тьяго получил свою порцию восхищенных комментариев. «Тишка, да ты солнышко», «Талант передаётся по наследству! Шанс стать певцом есть!», «Какой клёвый! И красивый мальчик!» — отозвались пользователи.

фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Специально для портала Teleprogramma.pro вокальные данные сына Нетребко оценила Александра Головченко, педагог по вокалу, представитель России на детском конкурсе «Евровидение-2007».

«У мальчика отличные данные, как по мне. Очень активная артикуляция, подвижная челюсть, не зажатая. Не говоря уже об артистизме. Яркая подача. Активная подача воздуха. По данному видео непонятно про дыхание, про место, куда происходит набор воздуха. Но видно, что природные данные выше, чем у многих детей», — высказала мнение Александра.

Напомним, что отцом Тьяго является баритон из Уругвая Эрвин Шроттом. Возможно, что часть таланта мальчику досталась не только от мамы, но и от папы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкоЗвездные детиТьяго Нетребко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У мальчика отличные данные»: сын Нетребко задорно спел песню «Акуна матата»
Интересно?
Поделись с друзьями: