«У мальчика отличные данные»: сын Нетребко задорно спел песню «Акуна матата»

Певица разместила в Сети забавное видео, где ее наследник поет. Педагог по вокалу Александра Головченко дала оценку этому выступлению.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступает на лучших сценах и всегда собирает полные залы. Недавно артистка вернулась в Россию. Она выступила на сцене Кремлевского дворца вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым, тенором. Впервые продемонстрировал свои вокальные данные и сразу перед большой аудиторией сын певицы Тьяго, которому только 11 лет.

больше по теме Анна Нетребко благословила конкурсантов детского Евровидения от России Юные вокалисты Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак познакомились в певицей, чей голос чарует зрителей по всему миру.

Наследник Нетребко выглядел уверенно и без доли волнения исполнил свою партию. Рядом с ним находился Юсиф, который оделся в одном стиле с юным певцом и обнимал его, как родного сына. Позже Анна поздравила мальчика с дебютом в соцсети. Она призналась, что это был экспромт. На самом деле, Тьяго тяготеет к техническим специальностям и артистом становится на собирается. Но петь, по всей видимости, ему понравилось.

Вскоре Нетребко поделилась видео, на котором ее наследник задорно поет на английском языке песенку из «Короля Льва» — «Акуна матата». Харизматичный мальчик покорил коллег своей мамы и простых пользователей Сети. «Какой молодец! Занимается пением? Такие нотки в голосе, прям ух», — поинтересовалась поклонница. «Нет, не занимается и артистом быть не хочет, слава Богу», — не стала скрывать радости оперная дива.

Зато Тьяго получил свою порцию восхищенных комментариев. «Тишка, да ты солнышко», «Талант передаётся по наследству! Шанс стать певцом есть!», «Какой клёвый! И красивый мальчик!» — отозвались пользователи.

Специально для портала Teleprogramma.pro вокальные данные сына Нетребко оценила Александра Головченко, педагог по вокалу, представитель России на детском конкурсе «Евровидение-2007».

«У мальчика отличные данные, как по мне. Очень активная артикуляция, подвижная челюсть, не зажатая. Не говоря уже об артистизме. Яркая подача. Активная подача воздуха. По данному видео непонятно про дыхание, про место, куда происходит набор воздуха. Но видно, что природные данные выше, чем у многих детей», — высказала мнение Александра.

Напомним, что отцом Тьяго является баритон из Уругвая Эрвин Шроттом. Возможно, что часть таланта мальчику досталась не только от мамы, но и от папы.