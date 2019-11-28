«Ей хочется жить на широкую ногу»: Соседов заявил, что гонорары Ротару сильно завышены

Стало известно, что певица выступит на новогодних концертах в России минимум за 60 тысяч долларов.

София Ротару в прошлом году отказалась выступать на «Песне года» из-за нестабильной политической ситуации на Украине. В этом году она возобновила концерты в России. Сначала она выступила в Сочи на «Новой волне», а потом объявила, что появится на «Песне года» и на фестивале «Легенды ретро FM». После этого началась травля певицы. Многие решили, что она вернулась на российскую сцену только из-за денег. Однако ее директор Сергей Лавров объяснил, что на новогодних съемках все артисты, как и Ротару, выступают бесплатно.

Но накануне появилась новая информация, которая вновь всполошила Сеть. Стало известно, что украинская артистка выступит на новогодних корпоративах в России за гонорар в 60 тысяч долларов, а это почти 4 миллиона рублей. Как оказалось, далеко не все готовы столько платить за ее выступление. Музыкальный критик Сергей Соседов сразу заявил, что гонорары Ротару сильно завышены.

«Раньше у нее были гонорары выше — от 70 до 100 тысяч евро. Сегодня — от 50 тысяч евро до 60 тысяч долларов. Я считаю — это гонорар высокий. Она не стоит таких денег. Это „фанерное“ пение. Просто она продает свое имя», — высказался он.

По словам критика, большинство артистов очень богаты и вовсе не нуждаются в деньгах. Он не сомневается, что спрос будет, так как корпоративы организовывают частные люди или компании. Но Соседов считает, что лучше бы эти деньги пошли в карман работников.

«Пять тысяч долларов — вот ее цена», — заверил он. По словам мужчины, Ротару, как и другие артисты, не согласилась бы выступать за такую цену, потому что «привыкла жировать». Соседов отметил, что звезды привыкли к роскошной жизни и им нужны деньги на содержание вилл и замков.

«У Ротару, мы знаем, есть вилла в Италии. Поэтому ей хочется жить на широкую ногу», — подметил Соседов.

А Юрий Лоза уверен, что не песни, а медийность повышают гонорары. Он уверен, что благодаря шумихе в прессе София Михайловна распиарилась, а следом и выросли ее гонорары.

Но нашелся человек, который уверен, что Ротару не только достойна 60 тысяч долларов, но и даже большей суммы. Иосиф Пригожин считает, что певица такого калибра за рубежом будет котироваться, как Барбра Стрейзанд, и получать больше миллиона долларов. О чем еще рассказал продюсер, читайте в материале портала Teleprogramma.pro.