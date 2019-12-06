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Киркоров конкурирует с Элтоном Джоном из-за пиджаков со стразами

У поп-артистов обнаружились схожие вкусы в одежде.

Киркоров конкурирует с Элтоном Джоном из-за пиджаков со стразами
Певец Филипп Киркоров. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Филипп Киркоров регулярно конкурирует с Элтоном Джоном из-за нарядов со стразами. Выяснилось, что оба короля поп-сцены не только имеют схожие вкусы в одежде, но и одинаковые размеры. Сам Филипп рассказал, что на регулярной основе пересекается с Элтоном в магазине в Милане. Оба интересуются одеждой 58 размера – Киркорову она подходит за счет высокого роста (193 сантиметра), а Джону – за счет объема.

Кроме того, отмечает Пятый канал, оба артиста любят яркие одеяния. На то, чтобы заиметь себе ту или иную модную вещь, музыканты тратят баснословные деньги, а их стилисты в буквальном смысле слова затевают потасовки. Стилист-имиджмейкер Ольга Светлоградская пояснила, что Киркоров предпочитает самые именитые бренды, но иногда выбирает и одежду российских дизайнеров.

«Для нашего Филиппа я знаю, что специалисты отшивают целые образы и костюмы, сценические моменты. Представляете, на мужчину такого роста найти бермуды?» — подчеркивает она.

В соцсетях отмечают, что скоро многолетняя битва за нарядные пиджаки закончится, ведь Киркоров всеми силами стремится избавиться от 58-го размера. Сам певец подчеркивает, что определенных успехов он уже достиг, но останавливаться не намерен.

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нарядыпиджак со стразамистилистыФилипп КиркоровЭлтон Джон
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Киркоров конкурирует с Элтоном Джоном из-за пиджаков со стразами
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