Звездный стиль

«Словно в пеньюаре»: стилист назвала платье Муцениеце в рюшах «верхом безвкусицы»

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави раскритиковала супруга Павла Прилучного за «крайне неудачный наряд».

«Словно в пеньюаре»: стилист назвала платье Муцениеце в рюшах «верхом безвкусицы»
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал образ Агаты Муцениеце на благотворительном аукционе в поддержку фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» в Лондоне. Для выхода в свет супруга Павла Прилучного выбрала розовое пастельное платье с рюшами, черные принтованные колготы и кожаные ботинки на шнуровке и плоской подошве. По словам стилиста, она не исключает вероятность того, что для кого-то образ актрисы мог показаться излишне детским. Сама Бестави выступила с критикой в адрес Муцениеце за «крайне неудачный наряд».

«Создается впечатление, что Агата словно накинула пеньюар, встав утром. И в таком виде отправилась на мероприятие. На мой взгляд, это верх безвкусицы и вульгарности. Просто нет слов. Не знаю, какую эмоцию хотела донести наша героиня своим нарядом. Но оно кричит о том, что у актрисы нет вкуса. Это легкое платье с рюшами, черные колготы и грубые ботинки», — добавила Елена.

Напомним, что вместе с Павлом Прилучным актриса воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю Мию. В одном из интервью Агата призналась, что супруг уговаривает ее родить еще одного ребенка. Однако сама Муцениеце не торопится с декретом. По словам актрисы, ее старшие отпрыски немного подросли и теперь она может забыть о бессонных ночах, мокрых пеленках и кормлении по расписанию.

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«Словно в пеньюаре»: стилист назвала платье Муцениеце в рюшах «верхом безвкусицы»
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