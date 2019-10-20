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В окружении блондинов: Водянова привезла старших детей в Сочи

Российская супермодель проводит октябрьские каникулы в компании наследников от экс-возлюбленного Джастина Портмана.

В окружении блондинов: Водянова привезла старших детей в Сочи
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

К своим 37 годам Наталья Водянова не только сумела построить модельную карьеру за границей, она также обзавелась большой семьей — от первого мужа британца Джастина Портмана — манекенщица родила троих детей: Лукаса, в декабре юноше исполнится 18 лет, Неву, ей тринадцать лет и Виктора, ему двенадцать.

Свои октябрьские каникулы Водянова проводит на родине в России. Многодетная модель уже спела побывать в Москве, после чего вместе со старшими отпрысками Наталья отправилась в Сочи. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, посетив местный скайпарк.

«Мы находимся на вершине мира», — отметила Водянова, показав подросших детей от Джастина Портмана.

Старшие наследники манекенщицы унаследовали от мамы оттенок ее волос. Так, на семейном фото Наталья позировала в окружении блондинов. Примечательно, что помимо внешнего сходства, Лукас перенял у звездной мамы интерес к моде. Юноша уже принял участие в одном из показов, появившись на подиуме в качестве модели. Водянова не скрывает: она гордится своими детьми и не сомневается в том, что Лукас сможет заявить о себе миру.

После развода с Джастином Портманом модель стала строить отношения с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пара воспитывает двоих сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.

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дети звездЗвездные детикрасота вне возрастакрасота и здоровьеНаталья Водянова
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В окружении блондинов: Водянова привезла старших детей в Сочи
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