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Прилучный с рождением детей стал избегать драк и конфликтов

Супруг Агаты Муцениеце признался, что в юности часто применял на деле боксерские навыки.

Прилучный с рождением детей стал избегать драк и конфликтов
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

Супруг Агаты Муцениеце не скрывает, что считает себя эмоциональным человеком. В юности Павел Прилучный увлекался боксом. Даже сейчас, будучи уже известным актером, возлюбленный Агаты может постоять за себя и близких в малоприятных ситуациях. По словам Паши, когда невозможно объяснить человеку словами, что он не прав — легче и быстрее сделать это кулаками. При этом актер старается не лезть на рожон, соизмеряя свои силы и возможности противника.

С появлением детей Прилучный стал более сдержанным. Он научился контролировать свои эмоции, так как прекрасно понимает, что теперь должен подавать правильный пример. Тем более, что в условиях современной жизни, когда на артистов все время направлены камеры мобильных телефонов, приходится избегать неоднозначных ситуаций.

«Стараюсь быть аккуратнее, никого не провоцировать», — приводит tele.ru слова Павла Прилучного.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двоих детей: 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю Мию. По словам актрисы, супруг уговаривает ее завести еще одного ребенка. Однако сама Агата не торопится уходить в декрет, наслаждаясь относительной свободой. Ведь их с Пашей дети подросли и стали более самостоятельными.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Прилучный с рождением детей стал избегать драк и конфликтов
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