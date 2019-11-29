«У вас роман?»: Муцениеце спросила Прилучного об отношениях с Мороз

Ни для кого не секрет, что Агата Муцениеце ведет семейный блог «Прилучные будни» на YouTube-канале. В новом выпуске авторского шоу актриса из сериала «Закрытая школа» решила спросить отца своих детей об отношениях с Дарьей Мороз. Знаменитость обратила внимание на публикации в изданиях светских хроник, откровенно заговорив с избранником на личную тему: «Паша, можешь прокомментировать слухи о том, что у вас роман с Дашкой Мороз?».

«Да!» — лаконично ответил Прилучный на вопрос жены о возможных тайных отношениях с экс-супругой режиссера Константина Богомолова.

Сама Агата тут же потребовала у актера разъяснений, пошутив, что теперь после этого видео журналисты так называемых «бульварных» изданий напишут, что муж Муцениеце изменяет ей с Мороз.

«Пускай!» — равнодушно ответил Паша, успокоив супругу.

Муцениеце не стала скрывать, что весь диалог между ней и Прилучным был всего лишь шуткой. Напомним, что пара воспитывает шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю Мию. В недавнем интервью актриса призналась, что Павел постоянно уговаривает ее родить еще одного ребенка. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, сама Агата не торопится уходить в декрет. Знаменитость подметила, что только недавно отвыкла от смены пеленок, частых бессонных ночей и дежурств у кроватки. Муцениеце уточнила, что ей хочется насладиться относительной свободой. Ведь ее дети подросли и стали более самостоятельными.