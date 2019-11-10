«Я голодна, а ты голоден»: Лиза Галкина провела урок словесности для брата

6-летняя Лиза Галкина провела импровизированный урок русского языка для братика-двойняшки: малышка впечатлила отца своей эрудицией и подкованностью. На личной страничке в Instagram супруг Аллы Борисовны опубликовал свежий видеоролик, рассказав о том, какие споры возникают в детской комнате на почве письменности и словесности.

«Я голодна», — обращается к папе дочка Примадонны. «Лиз, не бывает такого слова!» — критикует сестренку Гарри. «Бывает-бывает, если девочка хочет есть, то она может сказать, что голодна!! А ты — голоден… Если бы я сказала: Я голоден… то была бы мальчиком!» — настаивает на своем Лиза, напоминая брату о правилах русского языка.

«О! Муха… а муха голоден, потому что он мальчик», — не без улыбки резюмирует сын шоумена. «Почему мальчик?» — вступает в диалог малышей Максим Галкин. «По виду», — заявляет Гарри под смех отца.

Напомним, что шоумен Максим Галкин воспитывает 6-летних двойняшек Гарри и Лизу вместе с Аллой Пугачевой. В одном из интервью певица призналась, что мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут. Не так давно Примадонна отечественного шоу-бизнеса выступила в Минске с сольным концертом. Алла Борисовна лично пригласила Анастасию Волочкову принять участие в ее шоу. На личной страничке микроблога балерина уточнила, что всегда «боготворила» Пугачеву, восхищаясь ее талантом и вокалом.