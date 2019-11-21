Звездный стиль

Лопырева в шоколадном платье с голой спиной впечатлила эксперта по стилю

Модель стала почетной гостьей Каирского международного кинофестиваля. Елена Бестави оценила наряд модели.

Лопырева в шоколадном платье с голой спиной впечатлила эксперта по стилю
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой. Никто не ожидал, что 36-летняя модель уже спустя несколько месяцев вернется к работе. Она вновь много путешествует, участвует в фотосессиях, светских раутах и конференциях. Приглядывать за сыном ей помогает возлюбленный Игорь Булатов, а также мама Ирина. Ко всему прочему, модель вернулась в форму в рекордные сроки и вновь радует поклонников то снимками в бикини, то в откровенных нарядах.

Осенью она успела побывать в России, но задержалась в Москве не надолго. Накануне телеведущая приехала в Египет, где стала почетной гостьей Каирского международного кинофестиваля. Для появления на публике молодая мама выбрала облегающее платье с открытой спиной, которое сверкало даже в лучах лунного света. Виктория сделала нюдовый макияж, завила локоны в легкую волну и дополнила образами сумочкой через плечо и крупными сережками с камнями.

Поклонники восхитились ее нарядом от ливанского модельера Шарбель Зои. Благодаря платью они вновь заметили, что Лопырева невероятно стройная, хотя после родов не прошло и года. «Какая ты красивая», «Ох какие краски на фото! Самый красивый посол FIFA!», «Голливудский образ», «Волшебная и такая худая, как?», — прокомментировали пост звезды подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, оценила образ знаменитой блондинки.

«С такой фигурой можно позволить себе многое. Очень интересное платье шоколадного оттенка с имитацией шоколадных капелек. Эти капельки повторяются и в сережках. Очень интересный образ, очень грамотно», — высказалась Елена.

«Плохо видно сумку, но это Chanel. Платье достаточно спокойное, поэтому и креативный вариант сумки. Такая модель вполне может быть уместна», — добавила она.

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Виктория ЛопыреваЗвездный стильмода и стильРазбор стилиста
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Лопырева в шоколадном платье с голой спиной впечатлила эксперта по стилю
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