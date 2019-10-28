Игра в провокацию: Лопырева пришла на светскую вечеринку в прозрачном боди

На днях жена футболиста Юрия Жиркова Инна презентовала собственное бренд-ателье MiloMilo. В числе почетных гостей праздника оказалась Виктория Лопырева. На вечеринку модель пришла в стильном наряде актуального пудрового цвета.

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Внимание гостей было приковано к прозрачному боди, которое практически полностью слилось с цветом кожи его владелицы. Такие модели, безусловно, могут позволить себе только дамы с безупречными формами. Например, как у Виктории.

Достаточно откровенный верх знаменитость компенсировала сдержанным низом комплекта, надев скромные брюки-дудочки все того же пудрового тона. Образ звезда завершила классическими лодочками небанального серого оттенка.