«Мы не были подругами»: Лопырева оправдалась за уведенного из семьи мужа

Накануне Андрей Малахов рассказал, как модель продуманно проникла в семью своего возлюбленного.

Виктория Лопырева отрицает, что некогда была близка с супругой своего нынешнего возлюбленного Игоря Буланова. Напомним, недавно на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Андрей Малахов рассказал, что до сих пор не может простить Виктории Лопыревой ее предательство.

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Ведущий в хороших отношениях с нынешним бойфрендом модели Игорем Булановым и его супругой Татевик Карапетян, поэтому известие о том, что Лопырева разрушила их пару, воспринял болезненно. Малахова подчеркнул, что Виктория знала семью и была в нее вхожа, являлась лицом салона красоты Тетевик.

Лопырева, после выхода программы, решила оправдаться в своем блоге.