«Мы не были подругами»: Лопырева оправдалась за уведенного из семьи мужа

Виктория Лопырева отрицает, что некогда была близка с супругой своего нынешнего возлюбленного Игоря Буланова. Напомним, недавно на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Андрей Малахов рассказал, что до сих пор не может простить Виктории Лопыревой ее предательство.
Ведущий в хороших отношениях с нынешним бойфрендом модели Игорем Булановым и его супругой Татевик Карапетян, поэтому известие о том, что Лопырева разрушила их пару, воспринял болезненно. Малахова подчеркнул, что Виктория знала семью и была в нее вхожа, являлась лицом салона красоты Тетевик.
Лопырева, после выхода программы, решила оправдаться в своем блоге.
«Опять двадцать пять! Мы не были подругами, в дом никто не ходил. У него профессия такая, всю жизнь в чужом белье роется, не будем мешать», — высказалась о словах Малахова модель.