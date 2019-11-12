Лопырева вспомнила, как Булатов предложил ей выйти замуж

Модель объяснила, почему они с бизнесменом до сих пор не узаконили отношения.

36-летняя Виктория Лопырева не скрывает: она считает своего возлюбленного идеальным мужчиной во всех смыслах. Игорь Булатов неплохо справляется с воспитанием девятимесячного Марка Лео. Кроме того, он не оказывает никакого давления на саму новоиспеченную мамочку. Дело в том, что, еще будучи беременной, модель поняла, что вряд ли сможет жить, как обычная домохозяйка. Вика мечтала восстановить прежний режим — с перелетами, командировками и частыми поездками — сразу после того, как ее первенец немного подрастет.

При этом Лопырева призналась, что она не торопится идти в ЗАГС. Так как и без штампа в паспорте считает себя женой Игоря. Отвечая на вопрос журналистов о возможной свадьбе, знаменитость рассказала о том, что Булатов уже давно сделал ей предложение руки и сердца самым романтическим образом — на праздновании ее дня рождения.

Возлюбленная бизнесмена не стала скрывать: для нее признание Игоря было вполне ожидаемым, ведь они уже давно хотели оформить брак. Однако этому препятствовали «различные формальности».

«Решение супруга официально попросить моей руки в романтичной обстановке просто стало красивым жестом. Хотя, признаюсь, это было очень здорово», — отметила Виктория в интервью Woman.ru.

Напомним, что первенец пары — сын Марк Лео — появился на свет в феврале. Виктория Лопырева решила рожать в Майами, заранее определившись с медперсоналом и клиникой.