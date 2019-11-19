«Влад хочет видеть во мне леди»: Тодоренко сменила гардероб ради мужа

В недавнем интервью Регина Тодоренко заговорила о формировании собственного стиля. По словам телеведущей, она всегда отдавала предпочтение комфортной и практичной одежде. Отправляясь на шопинг, особенное внимание знаменитость уделяла стилю casual, абсолютно не комплексуя из-за возможных недостатков или чьей-либо критики.

Чаще всего Регина появлялась на публике в джинсах, футболках и кроссовках — это, по словам возлюбленной Влада Топалова, ее самый любимый дресс-код. Однако с возрастом девушка стала больше внимания уделять своему имиджу, потому что в каждой детали должна прослеживаться определенная мысль. Телеведущая не скрывает: она привыкла продумывать свой образ исходя из того, какой гость придет к ней на передачу.

А с появлением в жизни Тодоренко любимого мужчины, она вовсе решилась на смену гардероба. Влад Топалов внес своим коррективы в образ Регины, настояв на том, что она должна выглядеть более женственно.

«Влад хочет видеть во мне леди», — отметила Тодоренко в интервью InStyle.

Теперь девушка чаще появляется на светских мероприятиях в элегантных платьях, туфлях-лодочка и это, по словам Регины, стало ей постепенно нравится.

Вместе с Владом Топаловым телеведущая воспитывает сына Майкла. В декабре малышу исполнится годик. По словам Тодоренко, в первое время после выхода из декрета она испытывала вину перед мужем и новорожденным сынишкой, однако отказаться от съемок возлюбленная музыканта не смогла.