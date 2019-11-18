«Я такая любящая мамка»: Тодоренко высказалась о переменах после родов

В декабре Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями. Телеведущая подарила музыканту первенца — сына Михаила, в семейном кругу малыша называют Майклом. В недавнем интервью «женщина года» по версии журнала Glamour призналась, что с рождением наследника она столкнулась с неожиданными переменами. Во-первых, телеведущая обрела семью и отказалась от прежних приоритетов. Во-вторых, Регина стала более сентиментальной и ответственной.

С появлением Майкла возлюбленная Влада Топалова стала больше времени проводить с близкими. Даже съемки проекта «Пятница с Региной» проходили дома у телеведущей и ее мужа. Так, новоиспеченная мамочка могла неотлучно находится рядом с сынишкой.

«Я такая любящая мамка, которая хочет еще десять детей. И мне нравится лавировать между ­работой и семьей», — отметила Тодоренко в интервью Glamour.

Супруга музыканта допускает вероятность того, что она могла бы стать многодетной мамой. При этом телеведущая призналась, что они с Владом часто ссорятся из-за разных взглядов по воспитание сына. В перерывах между съемками Регина не только кормит Майкла и меняет ему пеленки, она также разучивает с малышом английские слова по картинкам.