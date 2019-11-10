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«Вот это уровень — он монстр!»: Топалов остался под впечатлением от шоу Лазарева

Певец выступил на московской ВТБ-арене с театрализованным шоу N-tour.

«Вот это уровень — он монстр!»: Топалов остался под впечатлением от шоу Лазарева
Влад Топалов (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что Сергей Лазарев и Влад Топалов сумели наладить отношения после распада группы Smash!!. Оба артиста сконцентрировались на сольной карьере. Кроме того, изменения произошли и в личной жизни музыкантов. Экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой успел обзавестись двумя детьми: он воспитывает пятилетнего сына Никиту и годовалую дочь Анечку. В браке с Региной Тодоренко долгожданный наследник родился и у Топалова — у пары подрастает сын Майкл.

В студии ток-шоу «Секрет на миллион» музыкант признался, что именно Лазарев делился с ним секретами по воспитанию детей и личным отцовским опытом. Топалов одним из первых узнал о том, что у Сергея родилась дочь. Эту информацию певец скрыл даже от Леры Кудрявцевой.

А в первых числах ноября поп-исполнитель выступил на ВТБ-арене с театрализованным шоу N-tour в Москве. Среди приглашенных гостей на концерте Лазарева был замечен Влад Топалов. Музыкант не стал скрывать, что остался под большим впечатлением от увиденного.

«Я в восторге от концерта Сергея Лазарева… Просто отпад! Он, конечно, монстр!! Круто очень! Команда, музыканты, балет, свет, эффекты! Вот это уровень», — добавил Топалов.

Влад подметил, что Лазарев выложился на сто процентов, заслужив ответную восторженную реакцию публики.

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Тэги:

Влад ТопаловЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Регина ТодоренкоСергей Лазарев
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«Вот это уровень — он монстр!»: Топалов остался под впечатлением от шоу Лазарева
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