ЗВЕЗДЫ

«Ребенок живет в гримерке»: Тодоренко советовалась с Лободой о декрете

Возлюбленная Влада Топалова переживала из-за того что, став мамой, она не сможет работать в полную силу.

«Ребенок живет в гримерке»: Тодоренко советовалась с Лободой о декрете
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

По словам Регины, еще год назад, до родов, она советовалась со Светланой Лободой, обсуждая с ней материнство. Супруга Влада Топалова отдавала себе отчет в том, что спустя два с половиной месяца после появления на свет первенца, ей нужно было выйти на работу на канал «Пятница» с проектом «Мейкаперы». Знаменитость волновалась из-за того что, став мамой, она уже не сможет дневать и ночевать на съемочной площадке. На момент беседы с украинской исполнительницей Тодоренко все еще находилась в раздумьях, стоит ли ей выходить из декрета, соглашаясь на съемки.

В ответ на переживания Регины экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что новоиспеченным мамочкам стоит провести рядом с первенцем хотя бы полгода для того, чтобы понять, на каком «языке говорит их малыш». Однако чуть позже Светлана успокоила телеведущую, подметив, что Тодоренко должна сама определиться, хочет ли она сидеть дома.

«Ты девочка смышленая, разберешься быстро. Если хочешь, то работай», — вспомнила Регина слова Светланы Лободы.

В итоге Тодоренко согласилась на съемки. Девушка сильно переживала и даже испытывала чувство вины из-за того, что она вынуждена отлучаться.

«Я понимала, что мне сложно, что ребенок живет в гримерке», — отметила Тодоренко в интервью Glamour.

При этом оставить сына дома на попечение нянечек и бабушек телеведущая не могла. Супруга Влада Топалова хотела, чтобы Майкл постоянно находился с ней рядом. И в итоге Регина сумела справиться со своими переживаниями, трансформировав чувство вины в чувство гордости за сына, который, по мнению звездной мамочки, вырастет стрессоустойчивым и самостоятельным ребенком.

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Влад Топаловдети звездЗвездные детиРегина ТодоренкоСветлана Лобода
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«Ребенок живет в гримерке»: Тодоренко советовалась с Лободой о декрете
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