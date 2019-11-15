Хромченко назвала простейший способ разбавить «надоевший» гардероб

В программе «Модный приговор» на Первом канале соведущая Александра Васильева завела разговор о «дешевом» и практичном аксессуаре - колготах.

В рамках эфирного времени программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко поделилась с телезрительницами полезным советом. Соведущая историка моды назвала простейший и самый дешевый способ разнообразить «надоевший» гардероб, тем женщинам, которые не могут позволить себе значительные траты на одежду и дорогие аксессуары. Телеведущая обратила внимание представительниц прекрасного пола на такую важную деталь образа, как колготы. По мнению эксперта в сфере моды, этот аксессуар может исправить определенные проблемы в комплектации, если речь идет о женской фигуре.

Говоря о текстуре и модных цветовых решениях, Эвелина Хромченко напомнила о красно-черной клетке. Эта гамма, по словам телеведущей, особенно популярная в нынешнем осеннем сезоне. Поэтому модницы вряд ли ошибутся с выбором колгот подобной смелой гаммы. Кроме того, соведущая Александра Васильева не видит ничего «вульгарного в колготах с леопардовым принтом» в сочетании с так называемым сдержанным и «нежным образом».

«Бардо-коричневые колготки в сетку, напоминающие кружево, еще более опасны, чем леопард. Благодаря правильному цвету и несмотря на фактуру, они не вызывают отторжения», — добавила эксперт в сфере моды.

По мнению соведущей Александра Васильева, подобный доступный и недорогой аксессуар может добавить повседневному образу недостающего шика.