«Всегда одевается эффектно»: Васильев перечислил достоинства 51-летней Стриженовой

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев восхитился красотой 51-летней Екатерины Стриженовой. Историк моды отметил, что телеведущая являет собой отличный пример для женщин зрелого возраста. Говоря о достоинствах артистки, соведущий Эвелины Хромченко добавил, что знаменитость обладает прекрасной фигурой, красивым лицом и при всем при этом — знает, как себя подать.

«Всегда одевается эффектно, модно», — уточнил Васильев в колонке для 7days.

В одном из недавних интервью супруга Александра Стриженова призналась, что абсолютно не комплексует из-за возрастных изменений кожи и нового статуса. Старшая дочь телеведущей подарила маме долгожданного внука, сделав ее бабушкой. Екатерина не скрывает, что в отличие от своих звездных коллег, она редкий гость в спортзале.

Телеведущая предпочитает тренироваться дома. А своим излюбленным упражнением Стриженова считает прыжки со скакалкой. Рассуждая о вредных перекусах, возлюбленная Александра уточнила, что зачастую она не успевает позавтракать дома. И уже по приезду в телецентр позволяет себе выпить чашечку кофе и съесть яблоко.