НОВОСТИ

Васильев назвал дочь Литвиновой «совершенной парижанкой»

Историк моды сделал комплимент 18-летней наследнице российской актрисы.

Васильев назвал дочь Литвиновой «совершенной парижанкой»
Рената Литвинова с дочкой Ульяной (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев высказался о стиле и гардеробе Ренаты Литвиновой. Кроме того, историй моды оценил внешность 18-летней наследницы артистки. По словам соведущего Эвелины Хромченко, Литвинова долгое время носила «корону» самой стильной женщины в России. При этом Васильев подметил, что иногда возраст вносит свои коррективы.

«Лично я обожаю Ренату, потому что она до сих пор выглядит очень красиво, эффектно, кинематографично», — добавил историк моды в своей колонке для 7days.

Соведущий Эвелины Хромченко не стал скрывать: ему очень нравится, как выглядит дочка Ренаты, на контрасте с мамой — более современно и динамично. Единственное замечание, которое Александр сделан Ульяне, касалось ее волос — историк моды посоветовал девушке поработать над прической.

«Я знаю, что Рената много времени проводит в Париже, Ульяна там училась, и наверное, живет до сих пор. Она стала совершенной парижанкой, поэтому и выглядит так современно», — резюмировал Васильев.

Сама Ульяна признавалась, что часто наведывается в Москву. Девушка очень привязана к маме, и считает ее близкой подругой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Васильевдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаПрограмма "Модный приговор"Рената Литвинова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Васильев назвал дочь Литвиновой «совершенной парижанкой»
Интересно?
Поделись с друзьями: