Васильев назвал дочь Литвиновой «совершенной парижанкой»

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев высказался о стиле и гардеробе Ренаты Литвиновой. Кроме того, историй моды оценил внешность 18-летней наследницы артистки. По словам соведущего Эвелины Хромченко, Литвинова долгое время носила «корону» самой стильной женщины в России. При этом Васильев подметил, что иногда возраст вносит свои коррективы.

«Лично я обожаю Ренату, потому что она до сих пор выглядит очень красиво, эффектно, кинематографично», — добавил историк моды в своей колонке для 7days.

Соведущий Эвелины Хромченко не стал скрывать: ему очень нравится, как выглядит дочка Ренаты, на контрасте с мамой — более современно и динамично. Единственное замечание, которое Александр сделан Ульяне, касалось ее волос — историк моды посоветовал девушке поработать над прической.

«Я знаю, что Рената много времени проводит в Париже, Ульяна там училась, и наверное, живет до сих пор. Она стала совершенной парижанкой, поэтому и выглядит так современно», — резюмировал Васильев.

Сама Ульяна признавалась, что часто наведывается в Москву. Девушка очень привязана к маме, и считает ее близкой подругой.