Звездный стиль

Хромченко рассекретила самые трендовые оттенки этой осени

Соведущая Александра Васильева поделилась с телезрительницами модным секретом, касающимся актуальной цветовой палитры.

Хромченко рассекретила самые трендовые оттенки этой осени
Эвелина Хромченко (Фото: Globallookpress.com)

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале рассекретила самые трендовые оттенки этой осени — сезона 2019. В рамках эфирного времени ток-шоу Эвелина Хромченко поделилась с телезрительницами модным советом, относительно актуальной цветовой палитры.

По словам телеведущей, она не раз слышала мнение о том, что зеленый — это очень сложный цвет. Якобы он подходит исключительно жгучим брюнеткам, либо рыжим. И категорически не идет пепельным блондинкам.

«Глупость полная!» — экспертно заявила Хромченко, назвав самые модные оттенки осени.

Соведущая Александра Васильева заверила телезрительниц в том, что при желании можно подобрать ту гамму зеленной палитры, которая подойдет «разной масти женщин». Это, по словам Хромченко, демонстрирует центральный образ, представленный на подиуме «Модного приговора».

Эвелина Хромченко назвала модные оттенки осени
Эвелина Хромченко рассекретила самые трендовые оттенки осени (Фото: кадр из программы Модный приговор)

В данном случае оттенок малахита хорошо работает по отношению к черной базе. На самом деле зеленый великолепно сочетается с другими цветами своей же палитры, настаивает соведущая Александра Васильева.

«Разнообразные оттенки мха и арсеникума (так называется мышьяк по-латыни), это своего рода серый подтон в разной степени насыщенности прекрасно смотрится с тем же малахитом. А нежно-фиолетовая гамма вступает в идеальный контраст с зеленым, как бы смягчая плотный и драматичный оттенок, если эту палитру выбирает блондинка», — уточнила эксперт в сфере моды.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"
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Хромченко рассекретила самые трендовые оттенки этой осени
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