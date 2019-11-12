Хромченко рассекретила самые трендовые оттенки этой осени

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале рассекретила самые трендовые оттенки этой осени — сезона 2019. В рамках эфирного времени ток-шоу Эвелина Хромченко поделилась с телезрительницами модным советом, относительно актуальной цветовой палитры.

По словам телеведущей, она не раз слышала мнение о том, что зеленый — это очень сложный цвет. Якобы он подходит исключительно жгучим брюнеткам, либо рыжим. И категорически не идет пепельным блондинкам.

«Глупость полная!» — экспертно заявила Хромченко, назвав самые модные оттенки осени.

Соведущая Александра Васильева заверила телезрительниц в том, что при желании можно подобрать ту гамму зеленной палитры, которая подойдет «разной масти женщин». Это, по словам Хромченко, демонстрирует центральный образ, представленный на подиуме «Модного приговора».

В данном случае оттенок малахита хорошо работает по отношению к черной базе. На самом деле зеленый великолепно сочетается с другими цветами своей же палитры, настаивает соведущая Александра Васильева.