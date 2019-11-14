Из пацанки в красотку: Дакота в мини-шортах и сверкающем топе удивила поклонников

Рита Дакота долго переживала из-за развода с Владом Соколовским. После трех лет брака она узнала о многочисленных изменах певца. Но позже артист осознал свои ошибки, а его экс-супруга смогла его простить и жить дальше. Теперь артистка воспитывает дочь Мию, строит карьеру певицы без помощи Эмина Агаларова, у которого она состояла в лейбле, а также девушка заметно похорошела. Еще в прошлом году звезда сделала липосакцию, так как после беременности не могла вернуться в форму.

больше по теме Дакота купила шикарную квартиру для матери Певица призналась, что мечтала приобрести недвижимость с самого детства.

Сейчас Рита путешествует по США, где хочет снять новый клип. Она уже успела провести время в Нью-Йорке и добралась до Лос-Анджелеса. Многие знают, что певица любит более неформальный, местами пацанский, стиль одежды. Даже для красной дорожке она чаще выбирает объемные костюмы, а не платья. По этой причине многие были поражены преображением Дакоты. На новом видео, снятом на пляже, она предстала в женственном образе.

На кадрах босая певица вышагивает в мини-шортах с расстегнутой ширинкой и летящем золотистом топе, сверкающем в лучах солнца. Наряд позволил показать девушке ее стройные ноги, осиную талию, подтянутый пресс и глубокое декольте. Рита еще больше постройнела, а легкий загар освежил образ.

«Сняли тут красоты на Малибу. Скоро. Скоро», — похвасталась она.

Поклонники были сражены ее красотой. «Ничего себе какая hot hot», «Что за Бейонс?», «У меня челюсть отвисла, закрутите обратно плиз», «Ты идеальна», «Это прекрасно», «О боги.. вот это женщина!», — прокомментировали пост подписчики. Теперь они заинтригованы тем, какой клип снимет артистка. Похоже, что на этот раз Дакота предстанет в образе настоящей американской дивой.