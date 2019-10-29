Запутавшаяся в себе Дакота пожаловалась на «экзистенциальный кризис»

В 29 лет певица еще не определилась, какой хочет быть.

Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram кадры со своей свежей фотосессии, на которых она предстала в соблазнительном дизайнерском лифчике, джинсах и куртке. Артистка отметила, что этот образ сочетает ее пацанское бунтарство и женственную слабость. В свои 29 лет девушка еще не определилась, в какую сторону ее клонит больше.

«Я всё чаще задумываюсь о том, какая же я на самом деле, и что же на самом деле мне нужно. Чем больше копаюсь, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Экзистенциальный кризис, так вот ты какой», — поделилась своими мыслями певица.

Напомним, что Рита уже жаловалась на острую необходимость познания самой себя. Недавно она заявила, что в ее жизни появился новый мужчина, который ей очень нравится. Однако, девушка не спешит с ним сближаться, так как более важной дорогой для себя считает путь к себе самой.

Добавим, что экзистенциальным кризисом в психологии называется чувство глубокого внутреннего дискомфорта при раздумьях о смысле своего существования.