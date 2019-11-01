«Хлюпаю носом»: Дакота выпустила первую песню после ухода из лейбла Эмина

Артистка успела поработать с лейблом Эмина Агаларова всего несколько месяцев и вновь отправилась в свободное плавание.

Рита Дакота решила, что хочет стать частью большого музыкального лейбла в марте 2019 года. Тогда она подписала контракт с компанией Zhara Music, принадлежащей Эмину Агаларову. Однако Дакота долго оставаться частью команды она не смогла. Уже в октябре певица пожаловалась на творческий кризис.

Вскоре Рита объявила о расставании с лейблом. В качестве причин она указала на то, что привыкла работать в другом темпе. При этом она заметила, что ее решение никак не повлияло на отношения с самим Эмином.

По прошествии нескольких недель артистка уже представила свою новую композицию как самостоятельного исполнителя. Песня называется «Застрелить». В своем микроблоге Дакота поблагодарила всех, кто помог ей с выпуском трека. «Лети в свет, моя удивительная песня о любви. Я желаю тебе вылечить ни одно сердце, коли сможешь», — написала Рита. При этом она добавила, что композиция получилась очень эмоциональной. «Пока слушаю на весь дом и хлюпаю носом», — призналась она.