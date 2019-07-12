Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию. После рождения дочери Мии певица не могла прийти в форму даже с усиленными тренировками и правильным питанием. Чтобы полюбить отражение в зеркале, Дакота легла под нож хирурга.
Когда певица восстановилась после операции, она тут же приняла участие в откровенных фотосессиях. Дакота демонстрировала стройное тело в топах с открытым животом, купальниках и нижнем белье. Теперь молодая мама украсила обложку мужского журнала.
Дакота осталась в восторге от съемок. У звезды получилось диктовать свои условия. Её снимала знакомая в тех вещах, которые певица хотела видеть на своем теле. Вместо фото на кровати Рита Дакота предпочла позировать за кулисами вместе с музыкальными инструментами. Творческая свобода вдохновила певицу.
«Нам развязали руки и разрешили творить. Как ведь круто, что такое сегодня возможно, да? Там такой арт, такая красота, такой андеграунд и рок-н-ролл, что дух захватывает!» — написала Рита Дакота.