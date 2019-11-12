Звездный стиль

«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: стилист раскусила задумку Собчак

Модный наряд телеведущей оказался лишь фоном для главного аксессуара. Во всяком случае, по мнению Елены Бестави.

«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: стилист раскусила задумку Собчак
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак не скрывает, что раньше у нее не было чувства стиля, но со временем она набралась опыта и теперь ее уже не увидеть в вульгарной мини-юбке. Светская львица предпочитает более закрытые наряды известных брендов. Летом она носит кокетливые платья из летящей ткани, а в более прохладную погоду ее можно увидеть в монохромном костюме или длинной юбке.

Так в октябре Собчак вышла в свет в черной атласной блузке и ассиметричной юбке плисе черно-белого цвета. К ней она надела короткий жакет в тон и остроносые полусапожки. Как оказалось, этот наряд грузинского бренда и только юбка стоит 400 долларов. Тогда на спектакле в Гоголь — центре телеведущей удалось обратить на себя внимание.

Похоже, что юбка плисе стала любимой у Ксении, так как накануне она снова надела ее, а повторять образ обычно ей не свойственно. В стильном наряде Ксения пришла на открытие галереи эксклюзивных ковров ручной работы ART Rugs gallery. В своем образе девушка ничего не поменяла, даже обувь оставила прежней, а вот сумку предпочла такого же фасона, но с принтом в виде надписей.

«Тот самый случай когда ковёр не стыдно повесить даже на стену. На открытии с гениальным Hossein Rezvani», — поделилась Собчак.

Поклонникам понравился яркий образ знаменитости. А Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, призналась порталу Teleprogramma.pro, что телеведущая не просто так облачилась в наряд, который уже носила.

«Ксения выгуливает сумку за 1300 долларов. Это последняя коллекция Off-White, дизайнера Вирджила Абло. Здесь некая насмешка над логотипами. Надпись Cash Inside, переводится, как „наличные внутри“. Ксения решила сказать, что все деньги носит в сумке, что она достойна персидских ковров, что она может себе это позволить. Поэтому весь остальной наряд лишь фон для этой сумки», — поделилась своим мнение Елена.

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Звездный стильКсения СобчакРазбор стилиста
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«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: стилист раскусила задумку Собчак
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