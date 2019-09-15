Ксения Собчак рассказала о своем свадебном наряде

По словам светской львицы, ее очень выручили туфли.

13 сентября вся, или почти вся, светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Праздник, как ожидалось, получился ярким, запоминающимся и не без эпатажа. До банкета в Музее Москвы молодожены ездили по городу, меняя локации для съемок, ну, а потом был само торжество.

О том, благодаря чему Ксении удалось налегке прожить свой главный день в жизни, она рассказала в новой публикации в социальной сети Instagram.

«Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять! Роскошным было всё: вид из Ritz Carlton, платье от Galia Lahav и, конечно же, туфли от Rubeus Milano — редкий случай, когда с легкостью выдержала весь вечер на 10,5 см!».

Подписчики на страницу скандального видеоблогера оценили и платье, и, в целом образ Собчак, назвав ее «невероятной красавицей».

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«Как же повезло Константину. Теперь он точно не только в России но и в Голливуде прославится вот увидите, при такой то жене», — замечает одна из поклонниц.