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«Закругляйтесь, колхозницы»: Миро разнесла в пух и перья шоу Собчак с Рудковской

Блогер считает, что программа никому не интересна.

«Закругляйтесь, колхозницы»: Миро разнесла в пух и перья шоу Собчак с Рудковской
Ксения Собчак. Фото Global look press

Блогер Лена Миро обрушилась с очередной критикой на Ксению Собчак. На сей раз скандально известной даме не понравилось реалити-шоу «ЯнаСупер».

Как всегда, Лена не стеснялась в выражениях. «Шоу Собчак-Рудковской вышло настолько тупым, что это понял даже ребенок», — написала она.

Говоря о ребенке, Лена имела в виду сына Рудковской, который устал от бесконечного внимания к своей персоне журналистов и вечных тренировок. В конце концов малыш восстал и заявил: «Я не буду сниматься, вы задолбали. Я не хочу сниматься каждый день».

Интригующее заявление Яны Рудковской на шоу о том, что она разводится, Миро сочла чрезвычайно глупым. По ее мнению, спортсмен никуда не денется от нее, так же как и она от него. Ведь блондинка уже много лет закрывает глаза на некую девушку из Санкт-Петербурга, с которой около трех лет якобы встречается Плющенко.

«Закругляйтесь, колхозницы, со своим вы шоу. Все, фиаско — рейтингов нет. Облажались по полной, да и как могло это быть иначе, если вы сами никому, кроме ботов в Инсте, не нужны?» — заявила в заключение Миро.

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Ксения СобчакЛена МироСобчакЯна Рудковская
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«Закругляйтесь, колхозницы»: Миро разнесла в пух и перья шоу Собчак с Рудковской
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