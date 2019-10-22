Звездный стиль

Стилист оценил образ Глюкозы с блестящим платьем гофре

Певица выбрала наряд в стиле 80-х годов для фотосессии.

Стилист оценил образ Глюкозы с блестящим платьем гофре
Глюкоза. фото: globallookpress.com

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, всегда любила эпатажные образы. Так, на фестивале «Новая волна» она выступила в нижнем белье, чулках и халате. 33-летняя певица также любит носить платья с пикантными разрезами. К слову, она может это себе позволит, так как занимается спортом и йогой, чтобы поддерживать себя в форме. Однако не всегда ее образы нравятся ее поклонникам.

Так на днях Глюкоза снялась в модной фотосессии. Она залезла на стол и позировала в блестящем бирюзовом платье, сетчатых бордовых, а на ее голове была шапка с крупными стразами. Артистка смешала классический стиль со спортивным, надев наколенники и розовые роликовые коньки. Это смотрелось очень необычно. Наталь завершила образ ярким макияжем, сделав акцент на губах, и приняла смелую позу.

На этот раз поклонники подвергли критике наряд певицы. Многие не оценили ее стараний. «Причем тут коньки?», «Вот это наряд! Как Арлекино!», «Что за Шамаханская царица? Ах, так это моя любимая певица», — стали комментировать пост подписчики. А Teleprogramma.pro решила узнать мнение эксперта об образе Глюкозы.

«Так как сейчас безумно актуальны 80-е годы, со всем своими антуражными вещами, в принципе, на Глюкозе надеты все атрибуты 80-х годов: четырехколесные коньки, чалма, блестящее платье и колготки с крупным орнаментом. Ей очень идет чалма, на ней актуальное гофре ( или плисовое платье, как еще называют), актуальная цветовая гамма и отделка, в плане чалмы — люрексовые, стразовые ткани», — высказался стилист Сергей Никулин. «К ней нет никаких претензий», — подчеркнул эксперт.

А вам нравится стиль 80-х годов?

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ГлюкозаЗвездный стильмода и стильмодная фотосессияНаталья Чистякова-Ионова
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Стилист оценил образ Глюкозы с блестящим платьем гофре
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