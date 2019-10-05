Звездные истории

Глюкоза похожа на свою собаку породы акита-ину, а Бадоева — на шпица

По случаю Всемирного дня животных Teleprogramma.pro выяснила, у кого из знаменитостей живут собаки, имеющие внешнее сходство со своими хозяевами.

Глюкоза похожа на свою собаку породы акита-ину, а Бадоева — на шпица
Певица Глюкоза и акита-ину Муфтик. Фото: Instagram / @glukozamusic

Счастливые владельцы собак и кошек могут обратиться к своим питомцам, а также друг к другу с поздравлениями, ведь на дворе праздник — Всемирный день защиты животных.

Многие представители шоу-бизнеса, несмотря на занятость, тоже заводят себе четвероногих друзей, причем чаще всего — собак, более эмоциональных и менее самостоятельных, чем кошки. Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, какие именно собаки живут у западных и наших звёзд, и работает ли на них «правило», согласно которому  хозяева и питомцы почему-то оказываются похожими друг на друга.

Ким Кардашян Уэст

Звезды и собаки. Ким Кардашьян
Ким завела сразу двух собачек. Фото: Instagram / @kimkardashian

Одна из самых знаменитых красоток мира две недели назад показала своим подписчикам в Instagram маленьких померанских шпицев — черного и белого. Ким сообщила, что раз один такой у них уже есть и его зовут Суши, двух новичков подумывают назвать похожими именами, например, Саке (в честь японской водки) и Соба (в честь лапши). По мнению подписчиков, «гламурные» щенки очень удачно вписались в жизнь девушки, ее семью и быт, да и внешне Ким и ее пушистые друзья чем-то похожи

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Певица Глюкоза и акита-ину Муфтик. Фото
Певица Глюкоза и акита-ину Муфтик. Фото: Instagram / @glukozamusic

Собака Глюкозы — красивый белый пёс японской породы акита-ину, о которой весь мир узнал благодаря фильму «Хатико». Муфтик прекрасно уживается с детьми, более того, для двух дочек Натальи он практически стал нянькой, ведь девочки с младенчества растут вместе с ним, и пес их старательно опекает. Что касается внешности этого крепкого парня, то он и его хозяйка будто созданы друг для друга, и рядом с ним Наталья смотрится как сказочная принцесса со своим конем.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон и ее собака Дикси
Джессика Симпсон и Дикси. Фото: Instagram / @jessicasimpson

На этом фото — «домашний» вариант Джессики Симпсон, а вместе с певицей и актрисой — старенькая лохматая дворняга Дикси. Может быть с ярким макияжем и при полном параде Джессика и контрастирует со своей собакой, но здесь они максимально похожи.

Жанна Бадоева

Звезды и собаки. Жанна Бадоева и один из трех шпицев. Фото
Жанна Бадоева и один из трех шпицев. Фото: Instagram / @zhanna_badoeva

Жанна Бадоева, живущая на северо-востоке Италии, завела себе трех шпицев, внешне смахивающих на облака или сладкую вату без палочки. Телеведущая уверяет, что это очень умные животные и всё понимают, особенно когда она разговаривает с ними как со взрослыми и старательно всё объясняет. На этом фото у них даже улыбка одинаковая!

Хилари Дафф

Звезды и их собаки. Хилари Дафф и Иззи. Фото
Хилари Дафф и Иззи. Фото: Instagram / @hilaryduff

Помимо детей, у актрисы, модели, бизнесвумен Хилари Дафф имеется и несколько собак. Семья не покупает породистых псов, а берет бездомышей из приюта, причем выбирает не тех, кто красив, а тех, кто больше всего нуждается в любви. Между тем, к ним попал и один породистый друг — голден ретривер по кличке Иззи. Именно она больше всех в этой собачьей семье похожа на свою хозяйку.

Джерард Батлер

Звезды и их собаки. Джерард Батлер. Фото
Джерард Батлер. Фото: Instagram

Актер Джерард Батлер, где бы он ни снимался и куда бы ни ездил отдыхать, никогда не откажет себе в удовольствии погладить незнакомого пса. Конечно, и у него дома есть собака, её зовут Шушка. Похожи, не правда ли?

Деми Мур

Деми Мур и ее собака. Фото
Деми Мур. Фото: Instagram / @demimoore

Звезда фильма «Привидение» очень любит собак, причем так сильно, что у нее их целых восемь. Все они похожи на нее — небольшого роста, подтянутые, активные. Благодаря своей компактности собачки имеют возможность по очереди летать вместе с хозяйкой в другие города и страны, и ведут даже по человеческим меркам очень насыщенную жизнь.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон и ее собака. Фото
Пэрис Хилтон и ее собака. Фото: Instagram / @parishilton

У блондинки Пэрис Хилтон живет маленькая собачка, действительно похожая на хозяйку. Она белая, пушистая, ласковая. Ну, чем не блондинка?

Анфиса Чехова

Собаки звезд. Анфиса Чехова, Соломон и Картошка. Фото
Анфиса Чехова, Соломон и Картошка. Фото: Instagram / @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова и ее сын Соломон в начале сентября исполнили свою давнюю мечту и завели собаку — серого французского бульдога-девочку, которой дали смешное имя Картошка. Анфиса признавалась, что к выбору собаки подходила со всей ответственностью и даже просила совета у нумеролога, дабы не «промахнуться» с породой, подходящей ей не только внешне, но и по характеру.

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон и ее собаки. Фото
Сьюзан Сарандон. Фото: instagram / @susansarandon

У Сьюзан Сарандон сейчас живу две собачки — Пенни Лэйн и Ригби Сью. Актриса признается, что эти метисы мальтезе и померанского шпица — полноправные члены ее семьи. Своей любовью к жизни Сьюзан и ее собаки очень похожи друг на друга.

Сельма Блэр

Звезды и собаки. Сельма Блэр. Фото
Сельма Блэр. Фото: instagram / @selmablair

Сельма Блэр, сыгравшая яркую роль в фильме «Жестокие игры», уже долгое время живет с рассеянным склерозом. Бороться с проявлениями болезни ей помогают не только врачи, но и животные. Вместе со своим 8-летним сыном Сельма частенько берет с улицы собак, некоторых оставляет себе, кого-то пристраивает в другие семьи. На снимке мы видим одну из ее подопечных, и люди в соцсети пишут, что актриса и эта прелестная зверюшка замечательно смотрятся вместе.

А как вы считаете — похожи ли звездные питомцы на своих хозяев? И какие собаки больше нравятся вам — породистые или нет?

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Глюкоза похожа на свою собаку породы акита-ину, а Бадоева — на шпица
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