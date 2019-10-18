Звездный стиль

Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье заметили в Нью-Йорке

В Сети появились снимки певицы в сверкающем наряде и меховой накидке.

Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье заметили в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес. фото: globallookpress.com/

Дженнифер Лопес не только популярная певица, но и актриса. Недавно вышел фильм с ее участием «Стриптизерши», где она показала мастерство владения телом на пилоне. Учиться эротическим танцам ей в том числе помогал жених Алекс Родригес. Он во всем поддерживает артистку. Не так давно спортсмен сделал ей предложение. Теперь влюбленные готовятся к роскошной свадьбе, на которую планируют потратить 15 миллионов долларов.

А накануне поклонники были удивлены, когда в Сети появились снимки, где Лопес запечатлена в Нью-Йорке в ослепительном свадебном платье. Пышный наряд, расшитый узорами и стразами, также имел длинный шлейф. Образ дополняла фата со сверкающими камнями и драгоценности. На улице она появилась с меховой накидкой. А позже ей дали белый полушубок. Как оказалось, Дженнифер принимает участие в съемках новой картины «Женись на мне».

К слову, певице 50 лет, но это не мешает ей представать в образе невесты. Поклонники восхитились ее по истине королевским нарядом. «Идеальная», «Ей полтинник, а она до сих пор играет невест, вот это огонь», «Суперское платье», «Она потрясающая», «Вот это наряд, принцесса», — высказались пользователи Сети.

Теперь многие гадают, какое же платье будет на Лопес в день ее настоящей свадьбы. Отметим, что торжество артистка планирует устроить на Багамах летом будущего года. Для нее это будет уже четвертый брак. У нее подрастают сын макси и дочь Эмми. А недавно звезда заявила, что хочет ребенка и от своего нынешнего возлюбленного, хотя у Родригеса тоже есть наследники от прошлых отношений.

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Джей ЛоДженнифер ЛопесЗвездный стильмода и стильОбраз невестысвадебное платьеФильм "Женись на мне"
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Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье заметили в Нью-Йорке
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