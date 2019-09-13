Дженнифер Лопес раскрыла детали подготовки к свадьбе

Звезда Голливуда и певица поговорила с журналистами во время премьеры своего нового фильма «Стриптизерши» в Майями. Разумеется, больше всего прессу интересовали подробности о ее грядущей свадьбе с 43-летним Алексом Родригесом.

В частности, Лопес ответила на вопрос о том, кто поведет ее к алтарю. Как оказалось, это будет ее 11-летний сын Макс от бывшего мужа Марка Энтони. При этом она развеяла слухи, будто свадьба состоится где-то вдали от США. Начало им положил будущий супруг актрисы, сказав, что будет «длинный перелет».

«У нас пока нет конкретных планов. Мы обсуждаем множество мест, но пока я не знаю», — заявила певица. Она отметила, что сейчас ее волнует успех нового фильма. «Я смотрю на отзывы и чувствую, что уже выиграла. Это потрясающе. Я живу только сегодняшним днем и рада, что людям нравится фильм», — призналась звезда.