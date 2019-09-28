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Дженнифер Лопес и Шакира появятся вместе на одной сцене

Звезды американской поп-сцены объединятся ради Суперкубка.

Дженнифер Лопес и Шакира появятся вместе на одной сцене
Фото: скриншот Youtube

Одно из главный американских мероприятий — Суперкубок-2020, который состоится 2 февраля будущего года, стал еще более долгожданным для зрителей. Стало известно, что в перерыва соревнований выступит уникальный дуэт — Шакира и Дженнифер Лопес.

Выступления знаменитостей всегда сопровождали данное мероприятие. Так, в числе звезд, спевших на Суперкубке, жастин Тимберлейк, Леди Гага, Coldplay, Бейонсе, Бруно Марс, Кэти Перри, Ленни Кравитц, Мисси Эллиотт и многие другие.

На этот же раз организаторы решили устроить настоящий подарок своим зрителям, подготовив дуэт двоих, пожалуй, самых горячих латиноамериканских исполнительниц, передает Elle.

Обе певицы не скрывают радости от грядущего события. Дженнифер Лопес призналась, что мечтала о номере на Суперкубке еще с 1996 года.

«Мое волнение просто не может быть больше. Я так жду Суперкубка», — написала, в свою очередь, Шакира.

Стоит отметить, что у Шакиры есть опыт звездных дуэтов. Так в 2009 году она записала композицию «Beautiful Liar» совместно с Бейонсе. Сингл впоследствии получил статус платинового.

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Дженнифер ЛопесдуэтСуперкубокШакира
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Дженнифер Лопес и Шакира появятся вместе на одной сцене
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