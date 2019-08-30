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Дженнифер Лопес предстала в образе стриптизерши, купающейся в деньгах

Скоро в прокат выйдет фильм, в котором певица играет даму, раздевающуюся за деньги.

Дженнифер Лопес предстала в образе стриптизерши, купающейся в деньгах
Дженнифер Лопес в 50 еще очень даже горяча. Фото: Stringer/dpa

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась в Instagram кадрами из нового фильма «Стриптизерши», который выйдет на экраны 12 сентября. Звезда играет в нем роль опытной танцовщицы по имени Рамона Вега. По сюжету, эта женщина и подруга остались без денег и придумали аферу с вовлечение состоятельных клиентов.

Лопес выложила фото со съемок, на котором она в откровенном наряде и без нижнего белья прижимает к себе долларовые купюры.

«Замужем за деньгами», — подписала снимок певица.

Напомним, Дженнифер Лопес была замужем трижды и крутила несколько громких романов. Среди ее кавалеров были продюсер Шон Комбс, актер Бен Аффлек и рэпер Дрейк. Несмотря на то, что певице уже 50 лет, она по прежнему остается одной из самых желанных женщин в Америке, а новый фильм с откровенными сценами это только подтвердит.

Недавно артистка приезжала с концертом в Россию, и это было грандиозное событие не только для простых зрителей, но и для звездной элиты нашей страны.

Пойдете на фильм «Стриптизерши»?

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«Стриптизерши»деньгиДженнифер Лопессексуальный образ

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Дженнифер Лопес предстала в образе стриптизерши, купающейся в деньгах
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