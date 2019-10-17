Звездный стиль

В образе невесты: Кожевникова предстала в белоснежном платье со шлейфом

Актриса заинтриговала поклонников подписью к снимку.

В образе невесты: Кожевникова предстала в белоснежном платье со шлейфом
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова в свои 34 года уже является многодетной мамой. Своему возлюбленному бизнесмену Евгению Васильеву она подарила троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. С избранником актриса обвенчалась в Ницце в 2013 году, но как оказалось, свои отношения в ЗАГСе они так и не оформили. По словам артистки, несколько раз они планировали устроить свадьбу, но в итоге их планы менялись.

А накануне Мария заинтриговала поклонников новым фото. В кадре она позирует в белоснежном лаконичном платье с глубоким декольте и шлейфом. Наряд подчеркнул талию звезды и ее изящные руки. Ее волосы были уложены в нежные локоны, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Поклонников заинтриговала подпись актрисы к снимку.

«Замуж!», — написала она.

Но отсутствие свадебных атрибутов в виде фаты и букета, а также место, где позировала Кожевникова, навело их на мысли, что кадр был сделан во время съемок. Не так давно она вернулась к работе после декрета. Девушка снимается в проекте «Горе от ума», а ее героиню зовут София. Одни поклонники стали поздравлять артистку, другие ее персонажа, а третьи восхитились ее образом.

«Маша или Соня?», «Какая вы красавица!!! Какое красивое лаконичное платье!», «Поздравляю», «Нереальная», «Шикарное платье!», «Ослепительна», «Какая красавица. Лебедь», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что возможно Марии понравится роль невесты и она снова задумается над тем, чтобы устроить настоящее торжество со своим возлюбленным. К слову, недавно она пришла в форму после родов, поэтому на ее фигуре идеально сядет любое платье.

А вам нравится образ Кожевниковой?

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Звездный стильМария Кожевниковамода и стильОбраз невесты
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В образе невесты: Кожевникова предстала в белоснежном платье со шлейфом
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