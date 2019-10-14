Кожевникова в платье-футляре подчеркнула пышную грудь

Мария Кожевникова летом 2017 года стала многодетной мамой. Своим сыновьям Ивану и Максиму она подарила братика Василия. Тогда актриса сетовала, что не может похудеть. Как ни старалась девушки, но килограммы предательски не уходили. Но спустя два года и особой диете звезда сериала «Универ» вернулась в форму. Более того, этой осенью она исполнила свою мечту. Муж отвез ее в Диснейленд в Париже.

больше по теме Кожевникова в белоснежном тренче и на шпильках позировала на улицах Парижа Актриса устроила фотосессию в самом романтичном городе в мире.

Оказавшись в самом романтичном городе в мире, Кожевникова не устояла и устроила фотосессию. Сначала она позировала в белом тренче на улице. Стильный образ артистка дополнила босоножками в тон. Также она успела отметить в гостинице в вечернем «луке». Мария позировала в черном платье-футляре с откровенным декольте и без бретелек. На плечи звезда накинула жакет, образ завершили туфли с открытым носом.

«Однажды в Париже», — так подписала кадр актрисы.

Поклонники восхитились лаконичным и таким женственным нарядом. «Красивая и модная», «Какая красота, Мария, глаз не оторвать! Сногсшибательна, платье супер», «Вау, красота, как же вам идёт это чёрное платье, ну просто пальчики оближешь», «Прелестная», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Мария не только похудела, но и вернулась к работе. Недавно она начала сниматься в новом проекте «Горе от ума». Ее героиню зовут София. К слову, даже на съемочной площадке актриса не боится появляться без макияжа.

А вам понравился образ Кожевниковой?