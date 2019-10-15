Осенний стиль: Валерия прогулялась по Москве в «золотых» остроносых сапогах

На личной страничке в Instagram певица Валерия опубликовала свежее фото, продемонстрировав новый осенний look. Знаменитость решила одеться по погоде, отдав предпочтение приталенному пальто коричневого оттенка и «песочной» кофте, которую артистка заправила в брюки. Свой образ возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина дополнила бежевым рюкзачком и «золотыми» остроносыми сапожками. В этом наряде Валерия прогулялась по столичным улочкам, поучаствовав в импровизированной фотосессии.

В одном из своих интервью знаменитость призналась, когда она приезжает в Париж или Милан, она больше интересуется достопримечательностями, выставками и театральными представлениями, нежели шопингом. По словам Валерии, она сама подбирает себе повседневные комплекты, не прибегая к помощи модных стилистов.

Кроме того, супруга Иосифа Пригожина рассказала и о поддержании молодости и красоты. Артистка подметила, что, конечно же, можно было бы пойти по самому легкому пути, согласившись на пластику, но эта процедура вряд ли бы решила все проблемы. Не стоит забывать об осанке, легкой походке, суставах. Говоря о здоровом образе жизни, певица подметила, что не смогла бы отказаться от спорта и йоги.