Валерия отправилась в путешествие в пальто розового цвета

Валерия следит за своей фигурой. Поклонники восхищаются 51-летней артисткой, которая выглядит гораздо моложе своих ровесниц, соблюдает правильное питание и регулярно занимается спортом. Ко всему прочему, певица любит одеваться женственно и со вкусом. Свою стройную фигуру она подчеркивает платьям и обычными джинсами, которые любит сочетать с пиджаками. А на днях звезда оказалась на борту самолета со своими коллегами.

Компанию Валерии во время полета составили: Стас Михайлов, Александр Маршал и Надежда Бабкина. Супруг певицы Иосиф Пригожин запечатлел дружную компанию, когда они спускались по трапу. Валерия продемонстрировала отличное чувство стиля. Она облачилась в джинсы, белую футболку и розовый пиджак. Поверх певица надела трендовое пальто оверсайз розового цвета, которое называют «Тедди» из-за плюшевой текстуры.

Однако не только она оказалось модницей. Бабкина готова была посоревноваться с ней в яркости. Она предстала в алом костюме и пальто-макси лимонного цвета. Осенний образ звезда дополнила шарфом спринтом в виде лимонов.

«Какая реакция на меня в тот момент когда я веду съемку, приятно быть оператором или биографом в такой компании», — похвастался Пригожин.

Некоторые поклонники восхитились нарядами двух певиц. «Пальто у Валерии огонь! Ей очень идёт стиль оверсайз», «Молодцы. Как всегда прекрасно выглядите», «А насчёт пальтишка .. это на сегодняшний день в тренде», «Какие все яркие», «Валерия хорошо выглядит, а Бабкина не отстает», — прокомментировали пост подписчики.

А вам чей образ понравился больше?