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Пригожин и Валерия поздравили Костю Цзю с юбилеем

Легендарный боксер отметил 50-летие в собственном ресторане.

Пригожин и Валерия поздравили Костю Цзю с юбилеем
Костя Цзю отпраздновал 50-летие. Фото: Instagram / @restaurantlodka

Певица Валерия и её любимый супруг Иосиф Пригожин после съемок программы «Вечерний Ургант» на Первом канале успели побывать еще на одном важном мероприятии — на праздновании юбилея своего друга, абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю.

Вечно молодой Костя, которому 19 сентября «стукнуло» 50 лет, встречал гостей в своем ресторане «Лодка» на Новинском бульваре. Поздравить его пришли многие знаменитости, такие как Эмин Агаларов, Лариса Долина и Валерия с Пригожиным. Иосиф Игоревич в этот день был одет очень необычно — супруга уговорила его вместо пиджака взять синюю джинсовую куртку, на нем также был заметный красный галстук в фиолетовую полоску.

Оценить этот образ можно на странице Пригожина в Instagram, где он опубликовал совместное фото с Валерией, Костей и его женой Татьяной. Многим подписчикам необычное сочетание предметов гардероба продюсера показалось не совсем подходящим для такого праздника, о чем они не преминули написать в комментариях.

«С вашим нарядом, как по мне, полный моветон! Я спросонья, после суток гульбы не оделся бы так!» — написал кто-то из гостей страницы. «Вот и не одевайтесь так. Это же я оделся», — дружелюбно ответил супруг Валерии.

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ВалерияИосиф ПригожинКостя ЦзюПевица Валерия и Иосиф Пригожин
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Пригожин и Валерия поздравили Костю Цзю с юбилеем
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