Повалий призналась, что сама убирает листву на садовом участке

Певица не скрывает: она прекрасно управляется с граблями.

Таисия Повалий привыкла контролировать каждую мелочь, касающуюся как ее выступлений, так и ведения домашнего хозяйства. Знаменитость не скрывает: она прекрасно управляется с граблями. Так, знаменитость самолично проводит уборку садового участка, готовясь к наступлению холодов и зимы. Певица не может доверить сбор опавшей листвы ни мужу — продюсеру Игорю Лихуте, ни сыну.

«Каждый год убираю листья у дома, никому не доверяю… Вот никто так не уберет, как я», — уверена Таисия.

На уборку придомового участка Повалий вышла в лимонной куртке, вязаной шапке того же оттенка и облегающих брюках. На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежий фотоотчёт, представ в кадре с садовым инвентарем.

Ранее в одном из своих интервью артистка призналась, что уже давно просила единственного сына Дениса и свою невестку Светлану подарить ей внука. И, вот наконец, мечта Таисии осуществиться. Певица рассказала о том, что супруга ее наследника находится на последних беременности. Имя и пол будущего малыша Повалий держит в секрете, утверждая, что уже присмотрела приданное для внука.