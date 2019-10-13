Для съемок клипа Галустян надел костюм с леопардовым принтом

Юморист Михаил Галустян готовит грандиозный ответ всем звездам, которые летом 2019 года щеголяли в купальниках с леопардовым принтом. Его коллега Гарик Мартиросян выложил в Instagram фото артиста в костюме, каждый элемент которого соответствует модной тенденции на пятна. А вокруг комика расположились четыре барышни в платьях с аналогичным принтом.

Отметим, что Галустян приоделся не просто так. Это была съемка для его нового проекта Super Жорик. Мартиросян приоткрыл завесу тайны, что это будет песня в новаторском стиле Electro Кавказ! И похоже она будет называться «Леопард».

«Все будут в шоке!» — пообещал Гарик.

По этому поводу у Галустяна даже появилась новая страница в Instagram.

«Я Super Жорик, Вася! Ворошитель женских сердец! Волк по характеру. Победитель по жизни. Если ты не со мной — ты никто!» — говорится в ее описании.

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По всей видимости Галустян решил повторить успех другого своего коллеги-юмориста — Александра Реввы, который взял себе псевдоним Артур Пирожков и запел. Песни и клипы исполнителя стали невероятно популярны.