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Мартиросян и Галустян запишут танцевальный альбом в кавказском стиле

Однако, у артистов появилась неожиданная проблема.

Мартиросян и Галустян запишут танцевальный альбом в кавказском стиле
Гарик Мартиросян и Михаил Галустян. ФОТО: ANTON BELITSKY/RUSSIAN LOOK

Вероятно, не дают покоя лавры Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артура Пирожкова, двум приятелям звезды — Гарику Мартиросяну и Михаилу Галустяну. Они тоже захотели музыкальной славы, высоких строк в чартах и иной популярности. На своей странице в социальной сети Instagram Гарик раскрыл свои планы.

«Привет всем любителям юмора и веселой музыки! Мы с Михаилом Галустяном решили записать альбом танцевальной музыки в кавказском стиле. Проблема такая: как назвать персонажа, который будет петь (один будет петь, поэтому нужен псевдоним только для него)?», — рассказывает юморист.

И вот теперь звезды гадают: оставить реальное имя Миши — Миша Галустян, или Жорик Галустян, или Галуст Михаилян, или как-то еще? Мартиросян попросил помощи в этом повросе у своих подписчиков, только предупредил заранее, что бы Жорика Вартанова не предлагали – они не хотят использовать уже известный псевдоним.

Напомним, недавно, рассуждая о темах для своих шуток, Гарик Мартиросян отметил, что Россия – это находка для юмориста.

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артистыГарик МартиросянМихаил Галустянновый альбомюморист

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Мартиросян и Галустян запишут танцевальный альбом в кавказском стиле
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