Гоша Куценко заявил, что Артур Пирожков приносит удачу

Актер опубликовал фото с певцом, чтобы его дела шли получше.

Известный актер Гоша Куценко встретился с юмористом Александром Реввой и выложил с ним совместное селфи в Instagram. Казалось бы, обычное дело для двоих приятелей, но звезда «Антикиллера» признался, что этим действием он эксплуатирует коллегу: мужчина специально опубликовал фото с другом — «на удачу».

«Саша — идеальный рекордсмен, шикарный актёр, певец, продюсер. Для меня — пример успешного воплощения всех талантов своих! Сам сделал себя, своими руками!» — рассыпался в дифирамбах Куценко.

Напомним, недавно Ревва (сценический псевдоним — Артур Пирожков) отметил 45-летие. Многие звезды шоу-бизнеса поздравили его с днем рождения. Светлана Лобода назвала артиста самым красивым мужчиной на свете, а Филипп Киркоров — секс-символом поколения. Александра обычно хвалят за то, что, будучи юмористом и стенд-ап комиком, он создал себе образ поп-певца и грозы женских сердец. Клипы Пирожкова легко набирают миллионные просмотры в Сети. Этот успех Гоша Куценко и захотел чуточку перенять, опубликовав фото с Реввой.

больше по теме Ревва признался, что наиболее пленит его в супруге Вот уже 12 лет как шоумен счастлив в браке с Анжеликой и воспитывает двоих дочерей.

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