Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров

В съемках видео, которое вчера появилось на YouTube, приняли участие Олег Монгол, Верона и Михаил Галустян.

Резидент Comedy Club Александр Ревва со своим персонажем Артуром Пирожковым давно вышел за пределы юмористического шоу. Ревва снимает видео, гастролирует по стране и регулярно побеждает в самых престижных российских музыкальных премиях. 5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек. Ролик попал в тренды Youtube.

По сюжету Артур Пирожков приезжает на шикарной иномарке в российскую глубинку, где встречается с местными жителями и героиней своей песни – «алкоголичкой». В ролике снимались Михаил Галустян, блогер Олег Монгол. Главную роль сыграла звезда Instagram Верона.

«Трек на всех цифровых площадках. Слушаем, поем, танцуем», – анонсировал клип в Instagram Ревва.

Ранее Александр Ревва рассказал, что супруга Анжелика помогла ему исполнить давнюю мечту и побывать в Испании, на Пальма-де-Майорке. Недавно супруги отметили пятнадцать лет с момента встречи. В честь этой даты Анжелика подарила комику поездку на Сардинию.