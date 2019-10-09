Альбина Джанабаева примерила красную шубу на голое тело

За последний месяц певица Альбина Джанабаева ушла от продюсера Константина Меладзе и «почистила» свою страницу в Instagram от ненужных фото. Теперь у 40-летней звезды, 8 лет отдавшей группе «ВИА Гра», новые яркие образы. В свежем посте артистка предстала в ярко-красной шерстяной шубке, которая, судя по всему, одета на голое тело. Внешний вид роковой красотки дополняют длинные серьги.

«Просто взять и улететь… Перезагрузиться, отдохнуть, увидеть новое… И вернуться, поняв, как классно жить!» — подписала фото Альбина, явно намекая на то, что в ее карьере началась новая глава.

Напомним, что Джанабаева является возлюбленной певца Валерия Меладзе. Ранее она родила ему двоих сыновей и заявляла, что хочет подарить вокалисту еще одного ребенка. Ради красотки ушел от своей жены и стал строить новую семью.

Понравился вам новый образ певицы?